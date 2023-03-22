В Самаре загорелся старинный дом Челышева

Фото: Соцсети

В Самаре на улице Красноармейская, 60 случился пожар на третьем этаже одной из достопримечательностей города — доме Челышева 1899 года постройки, передает Telegram-канал «Самара № 1». В тушении задействованы 80 человек и 25 единицы техники. По данным ТАСС площадь пожара составляет 1300 квадратных метров. Из здания эвакуированы 60 человек, по предварительной информации, пострадавших нет. На место пожара выехала следственно-оперативная группа. Полицейские оцепили место происшествия.

Пожар в здании уже был в начале месяца. Дом является памятником архитектуры — и на его реконструкцию должны были выделить деньги.

Здание построили в 1899 году по проекту известного самарского архитектора Александра Щербачева. Оно протянулось на целый квартал и определяет облик всей улицы.

22 марта столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в Новой Москве. Место происшествия осмотрено следователями и криминалистами, назначены медицинские, пожаротехнические судебные экспертизы. Пожар произошел в одном из жилых домов в селе Вороново. Его площадь составила 80 кв. м.

Ранее в Иркутской области во время пожара в квартире погиб пятилетний мальчик, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. Предполагается, что к возгоранию могла привести детская шалость. Мать детей во время инцидента находилась у соседей, а отец — на работе.