Конфликт со стрельбой в Самаре окончился задержанием пенсионера Полиция Самары задержала пенсионера после стрельбы в Кировском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Самары задержала пенсионера, устроившего стрельбу в Кировском районе города. Стрелок 1953 года рождения ранее был судим, уточняет издание 63.ru. Отмечается, что мужчина открыл огонь на почве конфликта. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, в результате стрельбы никто не пострадал.

Инцидент произошел в одном из дворов Самары на проспекте Кирова. Предполагается, что стрельба стала следствием конфликта, возникшего между пожилым мужчиной и группой подростков. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые сумели установить и задержать стрелявшего. Им оказался 71-летний пенсионер. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Ленинградской области в деревне Островки 34-летний мужчина выстрелил в 21-летнего знакомого из травматического пистолета «Оса». Мужчина успел вызвать полицейских, после чего скончался от полученного ранения. Отмечается, что стрелявший открыл огонь по знакомому с расстояния пяти метров, он попал ему в грудь. Стрелок был задержан, в настоящее время полицейские и сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.