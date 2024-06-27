В Самаре судья не оценил массовый забег Человеков-пауков В Самаре организатора забега Человеков-пауков оштрафовали на 10 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре Ленинский районный суд оштрафовал местного жителя Илью Кулагина на 10 тысяч рублей за проведение забега аниматоров в костюмах Человека-паука, сообщает «Коммерсант». Порядка 20 человек в костюмах известного персонажа пробежались от ресторана до пивзавода под песню певца SHAMAN «Я русский».

В полиции креатив молодых людей не оценили. Там посчитали, что своими действиями участники флешмоба создали помехи движению пешеходов и велосипедистов, которым пришлось обходить аниматоров по проезжей части и газонам. В суде это подтвердили представители добровольной народной дружины.

Директор ресторана, который и был заказчиком флешмоба, заявил, что не знал о деталях перформанса. Он утверждал, что анимация с ним не согласовывалась.

Ранее в Нижневартовске произошла драка между аниматором в костюме гориллы и местным жителем. Пьяный мужчина первым ударил сотрудника, после чего тот решил обороняться. До полиции разбирательство не дошло. Но в агентстве проведения праздников потребовали от мужчины публичных извинений со стороны дебошира. Организаторы сетуют, что часто и взрослые клиенты, и дети очень пренебрежительно относятся к сотрудникам в ростовых куклах.