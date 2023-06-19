В Самаре спортсмен утонул в Волге во время соревнований по триатлону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре во время соревнований по триатлону скончался 37-летний спортсмен, передает Центральный аппарат управления СКР на транспорте на официальном сайте. Мужчина не выплыл из Волги по время заплыва на 1,93 километра.

По предварительным данным, утром 17.06.2023 с баржи, расположенной на реке Волга напротив Первомайского спуска, при проведении соревнований по триатлону, в воду нырнул спортсмен и пропал. В результате поисково-спасательных мероприятий мужчина был обнаружен мертвым. Предварительная причина смерти - утопление, — говорится в сообщении УСКР.

Организаторы соревнований IronStar подтвердили факт ЧП. Они отметили, что погибший атлет уже имел опыт участия в подобных соревнованиях.

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Впервые за 9 лет организации наших стартов участник не вышел из воды. Произошедшее — трагедия. Как и положено, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета со страховым покрытием в 1 млн рублей для допуска к соревнованиям. Атлет уже имел опыт участия в триатлоне, — пишут организаторы в соцсети «Вконтакте».

Отмечается, что спасатели, включая службы МЧС, каякеры работали на водном этапе в количестве даже большем, чем обычно. Организаторы сообщили, что находятся на связи с семьей и друзьями погибшего.

В начале июня 16-летний подросток, участвовавший в соревнованиях по смешанным единоборствам, погиб в Амурской области. В Сети опубликована видеозапись, на которой один спортсмен наносит оппоненту разрешенный удар ногой с разворота, в результате чего второй падает на настил и теряет сознание. Позже молодой человек скончался в машине скорой помощи.