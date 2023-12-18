В Самаре по подозрению в коррупции задержан генерал МЧС Baza: в Самаре по подозрению в коррупции задержали генерала МЧС Бойко

Фото: МЧС РФ

Олег Бойко

Telegram-канал Baza сообщает, что в Самаре сотрудниками Следственного комитета России и ФСБ задержан глава Управления МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Как пишет канал, его подозревают в коррупции и поборах с подчиненных.

Baza уточняет, что Бойко требовал от сотрудников управления делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности. По данным канала, речь может идти о десятках миллионов рублей.

Ранее суд арестовал бывшего главу самарского правительства Виктора Кудряшова. Первоначальный арест чиновника продлится до 12 января 2024 года. Кудряшова обвиняют по статье о превышении должностных полномочий при строительстве метро. По данным СМИ, следствие утверждает, что он сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний.

Также сообщалось, что бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий. Его обвинили в заключении незаконных контрактов. Следователи установили, что в 2021 году между Минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт, по которому бизнесмен должен был рекультивировать свалку в Усть-Баргузине. Матвеев, как считает следствие, для проведения внешней экологической экспертизы незаконно напрямую заключил три контракта со знакомым предпринимателем.