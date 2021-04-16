В Самаре осудили телохранителя бизнес-вумен за убийство её бывшего сожителя

https://static.news.ru/photo/eb1aef1a-9ee6-11eb-90d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре суд приговорил 39-летнего Владимира Голубкова к девяти годам лишения свободы. Он застрелил бывшего сожителя бизнес-вумен, у которой работал.

Инцидент произошёл в январе 2020 года, когда потерпевший, Владимир Слепухин, явился в сопровождении друзей навестить бывшую сожительницу и своего ребёнка. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в настоящую. Голубков взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в Слепухина, сообщает «КП-Самара».

Подсудимый утверждал, что у его хозяйки были постоянные конфликты с бывшим и он действовал так в рамках самообороны, стараясь защитить её и ребёнка, но записи видеокамеры и свидетели зафиксировали, что тот совершил «контрольные» выстрелы в голову Слепухина. Последний скончался на месте.

Суд приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен в колонии строгого режима. Также удовлетворён иск потерпевших о компенсации морального вреда и других затрат. Подсудимый обязан выплатить им 625 тысяч рублей, — сообщила старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростовской области 12-летний мальчик погиб в результате огнестрельного ранения. Рядом с его телом было найдено охотничье ружьё «Сайга», два патрона и одна стреляная гильза. Предполагается, что подростка случайно застрелил его сверстник во время игры с оружием, принадлежащим отцу одного из мальчиков.