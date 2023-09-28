В Самаре нашли тела женщины с сожителем и восьмилетнюю девочку

Жительница Самары Евгения и ее сожитель Владимир умерли при странных обстоятельствах, передает «Комсомольская правда». Пара скончалась ночью 18 сентября, а в квартире находилась восьмилетняя дочь женщины от первого брака. Как рассказали знакомые, Евгения вместе с дочерью переехали в Самару пять лет назад и жили в квартире Владимира.

После развода с мужем Женя познакомилась с мужчиной из Самары. Потом там же встретила Вову. Он очень любил ее, принял дочку. Хорошая была семья, могла многое себе позволить. Женечка приезжала каждый год к родителям в гости. Семья не хочет огласки, точная причина смерти еще не установлена, — рассказал источник.

Похороны 28-летней Евгении прошли 25 сентября, однако точная причина смерти возлюбленных не установлена. Раньше женщина была поваром в школьной столовой, но в последнее время не работала, рассказала ее подруга.

Мой сын был абсолютно здоров. Он сдавал кровь, следил за здоровьем. Никаких вредных привычек у него не было. Владимир работал мастером по навесным потолкам. Он был крепкий, высокий. На момент смерти поправился до 100 килограммов. Владимир — настоящая опора для семьи. В настоящий момент идет следствие, — заявила мама погибшего мужчины.

Ранее во Владивостоке в подвале гаража умерли двое мужчин 1992 года рождения, предположительно, из-за отравления испарениями гнилого картофеля. На телах не было обнаружено следов насильственной смерти.