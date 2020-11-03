В Самаре начали проверку после сообщения о трупах в подвале госпиталя

https://static.news.ru/photo/3c282bb8-1ddf-11eb-b151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Самарской области организовал проверку по факту публикации в соцетях о якобы скопившихся в подвале областной больницы имени Середавина тел умерших от коронавируса.

В ведомстве пояснили, что в медучреждении тела умерших после констатации смерти помещаются в холодильные камеры в подвале, а затем отправляются в патологоанатомическое отделение. В настоящее время отделение больницы работает штатно, задержек с вскрытием тел нет, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Фото вереницы каталок с телами умерших появилось в соцсетях некоторое время назад. Его автор утверждал, что снимок сделан в подвале больницы имени Середавина, где располагается самый крупный в регионе госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач больницы Таганрога Дмитрий Сафонов опроверг наличие проблем с вывозом умерших от коронавируса. Комментируя опубликованный в Интернете снимок с телами умерших, он пояснил, что люди скончались вечером. Вывоз тел был отложен до утра, поскольку они являются источниками инфекционной опасности.