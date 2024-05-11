В Самаре на подростка завели уголовное дело за «римский салют» СК возбудил дело против подростка, вскинувшего руку в фашистском приветствии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка в Самаре, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Отмечается, что подозреваемого в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних.

Как сообщает РИА Новости, местные каналы распространили видео, на котором подросток вскидывал руку в нацистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после парада Победы, и расстраивался из-за смерти Гитлера. В областном правительстве отметили, что подозреваемый не зарегистрирован в регионе.

Возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), — говорится в сообщении управления СК РФ.

До этого работник Камского автозавода предстал перед судом за нацистскую символику на перчатках. Обвиняемый заявил, что не знал значения фашистской свастики. 23-летний студент техникума подрабатывал на автозаводе в рабочем цеху. Во время обеда он рисовал и решил продемонстрировать свои эскизы коллеге. Тот не оценил его творчество и пожаловался службе безопасности. Работника обвинили в пропаганде, и он уволился в тот же день.