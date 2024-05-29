В Самаре коммунальная авария сопровождалась шоу с подбрасыванием автомобиля В Самаре коммунальный гейзер подбросил припаркованную иномарку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре мощный поток воды после прорыва коммунальных сетей приподнял и поставил на бок автомобиль местной жительницы. Как пишет 63.RU, владелица авто припарковалась рядом с местом работы и пошла беседовать с клиентом. В это время асфальт дорожного полотна пробила сильная струя. По словам очевидцев, высота фонтана была равна примерно десяти этажам.

Я работаю рядом. В тот момент у меня был клиент, его машина стояла рядом с моей. Вдруг прибегает его жена и говорит: «Скорее отгоняй машину!» Я подумала, что им шлагбаум надо открыть. Выхожу вместе с ними и вижу — моя машина лежит, — рассказала владелица авто.

Водопровод, на котором произошел разрыв, находится в ведении ПАО «Т Плюс». Там подтвердили, что прорыв произошел во время гидравлических испытаний.

На данный момент участок теплосети отключен. Энергетики напоминают, что гидравлические испытания являются обязательными для проверки состояния тепловых сетей и проводятся холодной водой. В этой связи жителям города важно соблюдать простые правила безопасности вблизи энергообъектов, — сообщили в компании.

Коммунальщики просят не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов, ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер.

Ранее на улице Новомарьинской в Москве прорвало трубу, в результате чего оказалась затопленной дорога вдоль многоэтажного здания. Проблема была устранена без отключения жителей дома от сетей водоснабжения.