В Самаре иномарка насмерть сбила 25-летнюю девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля «Датсун» насмерть сбил 25-летнюю девушку на улице Сергея Лазо в Самаре, сообщает издание 63.ru. По его данным, погибшая переходила дорогу в неположенном месте по ходу движения машин, то есть справа налево. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, свидетели ДТП опрошены.

За рулем «Датсуна» был 29-летний водитель. Машина ехала по улице Сергея Лазо от Волжского шоссе в сторону улицы Гайдара, — рассказали в городском управлении МВД России.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в Красноглинском районе Самары в субботу, 5 августа. Девушка скончалась прямо на месте происшествия. В тот же день в городе произошло другое ДТП с участием серого автомобиля. Водитель транспортного средства сбил маленькую девочку. По словам очевидцев, водитель остановился и кинулся на помощь пострадавшему ребенку. Однако через некоторое время он уехал с места ДТП.

В конце апреля в Москве произошло массовое ДТП на Киевском шоссе, в результате которого погиб один человек. Для помощи пострадавшим был вызван вертолет санитарной авиации. Известно, что сначала на дороге столкнулись два автомобиля, водители вышли на трассу, после чего одного из них сбила другая машина. Затем в попавшие в ДТП автомобили врезались другие участники движения.