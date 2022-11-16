В Самаре вынесли приговоры полицейским, подбрасывавшим наркотики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский суд в Самаре признал шестерых полицейских виновными в фабрикации уголовных дел по сбыту наркотиков в Самарской области, сообщает правозащитная организация «Общественный вердикт» (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Как установило следствие, фигуранты дела с 2015 по 2017 год сфабриковали множество дел, применяя пытки, фальсифицируя доказательства и используя подставных понятых. Они получили от четырех до шести лет колонии общего режима. Кроме этого, их лишили права работать в государственных и муниципальных службах на два года.

Всех фигурантов дела — Павла Бормотова, Андрея Зленко, Динисламу Канярову, Александра Путятина, Сергея Храновского, Бориса Чернова — судили по трем статьям уголовного кодекса в разных комбинациях — ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), пп. а, б, в ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 303 УК РФ (Фальсификация). При этом авторы публикации подчеркивают, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 303 УК РФ для них истек. Как признавались на суде сами обвиняемые, подделывать доказательства им приходилось из-за давления руководства и страха потерять работу.

Адвокат потерпевших Дмитрий Егошин считает, что осужденные получили несоразмерные своим деяниям сроки. Тем не менее он отметил, что правосудие восторжествовало.

Учитывая, что осужденные часть срока отбыли в СИЗО, то уже близко условно досрочное освобождение. Я не вижу их раскаяния. Будет ли достигнута цель наказания? Конечно, нет. Соразмерные сроки? Если посмотреть скольким людям они сломали жизнь, то нет. Тем не менее, справедливость восторжествовала. А у нас впереди еще много работы, чтобы закончить это дело, — сказал адвокат.

Ранее NEWS.ru посвящал материал исследованию практик фальсификации уголовных дел с помощью подбросов наркотиков или оружия. В частности, подобные истории рассказывали журналисты, подвергнутые такому преследованию в нулевые годы с разным итогом — от снятия обвинений до осуждения к реальным срокам лишения свободы.