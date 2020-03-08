https://static.news.ru/photo/01c3d236-6135-11ea-a868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Мини-парад в честь 8 Марта провели в Самаре у дома участницы Великой Отечественной войны. Такое поздравление Зинаиде Шкуратовой устроили военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии и юнармейцы.

Они произнесли слова поздравления, прокричали трёхкратное «Слава» ветерану, прошли торжественным маршем. А оркестр исполнил попурри из весенних композиций. За происходящим ветеран наблюдала из окна своей квартиры. Акция закончилась личной встречей с женщиной. Ей подарили около 200 тюльпанов, открытки и письма.

Зинаида Фёдоровна родилась в 1924 году. Во время войны девушка оказывала медицинскую помощь солдатам и вытащила с поля боя более 120 красноармейцев, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожанок с Международным женским днём. Глава столицы обнародовал поздравление 8 марта на своей официальной странице в социальной сети. Собянин отметил, что именно женщины вдохновляют мужчин на благородные поступки и покорение новых вершин. Также мэр поблагодарил москвичек за тепло и уют, который они создают в столице.