В Самаре арестовали крупного чиновника за взятки, его брата — за наркотики В Самаре арестовали главу департамента градостроительства Чернова за взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов арестовали в Самаре главу департамента градостроительства Василия Чернова по подозрению в получении взятки на сумму 6 млн рублей, сообщает в своем Telegram-канале журналист Ксения Штефан. Также под арест подпал его брат Евгений, его подозревают в хранении наркотических веществ. Штефан опубликовала кадры, на которых видно, как стражи порядка заводят задержанных мужчин в зал судебных заседаний.

По сведениям журналиста, Василий Чернов согласился на оперативно-разыскные мероприятия сотрудников ФСБ для изобличения других возможных участников преступной схемы, однако они «не состоялись по не зависящим от Чернова и ФСБ причинам».

В конце марта заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковника Елену Ягодкину отправили под арест на два месяца, до 26 мая. Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Ранее ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. По данным ведомства, они незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия с целью его будущего рейдерского захвата.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.