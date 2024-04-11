Сотрудники правоохранительных органов арестовали в Самаре главу департамента градостроительства Василия Чернова по подозрению в получении взятки на сумму 6 млн рублей, сообщает в своем Telegram-канале журналист Ксения Штефан. Также под арест подпал его брат Евгений, его подозревают в хранении наркотических веществ. Штефан опубликовала кадры, на которых видно, как стражи порядка заводят задержанных мужчин в зал судебных заседаний.
По сведениям журналиста, Василий Чернов согласился на оперативно-разыскные мероприятия сотрудников ФСБ для изобличения других возможных участников преступной схемы, однако они «не состоялись по не зависящим от Чернова и ФСБ причинам».
В конце марта заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковника Елену Ягодкину отправили под арест на два месяца, до 26 мая. Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Ранее ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. По данным ведомства, они незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия с целью его будущего рейдерского захвата.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.