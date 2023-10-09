В салоне автомобиля у россиянина нашли пулемет МК: в Подмосковье полиция нашла пистолет-пулемет и пулемет в автомобиле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье полиция обнаружила пистолет-пулемет Шпагина 1941 года выпуска и пулемет Дегтярева 1927 года выпуска в салоне автомобиля, сообщает MK.RU. По факту случившегося проводится проверка.

Инцидент произошел в Дмитровском городском округе 8 октября. Сотрудники ГИБДД остановили Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 38-летний россиянин.

Ранее в Ширинском районе Хакасии у жителя села Черное Озеро обнаружили дома арсенал оружия, который 36-летний мужчина хранил у себя в диване. Сельчанина обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ.

До этого в Свердловской области патологоанатома из города Сухой Лог оштрафовали на 200 тысяч рублей за хранение дома оружия и взрывчатки. Суд учел, что мужчина является единственным специалистом в городе, и вместо 15 лет лишения свободы приговорил его к семи годам условно.

Позднее Telegram-канал Mash опубликовал фотографии оружейного арсенала мужчины. На распространенных в Сети кадрах также можно заметить винторез и винтовку для спецподразделений. Кроме того, в доме обвиняемого обнаружили реактивы и химикаты.