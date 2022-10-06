В Салехарде пьяная женщина задушила подушкой сожителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Салехарде сотрудники Следственного комитета завершили расследование в отношении местной жительницы, которая обвиняется в умышленном убийстве своего сожителя. По данным СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения задушила подушкой соседа. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 29 июля в Салехарде. Мужчина и женщина в помещении распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними завязалась ссора. Разъяренная женщина прижала к лицу мужчины подушку, и он задохнулся.

Следствие доказало, что месяцем ранее жительница Салехарда уже нападала на соседа, в ходе конфликта она нанесла ему удар ножом в область живота. Тогда мужчина выжил.

В настоящий момент женщина арестована. Ее будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и п. «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Следователи отметили, что ранее подсудимая привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — говорится в сообщении ведомства.

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