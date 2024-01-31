SHOT: помощница судьи протаранила автозак с подозреваемыми в Салехарде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что помощница судьи окружного суда Салехарда протаранила автозак с включенными проблесковыми маячками, транспортировавший подозреваемых в убийстве. По данным канала, 28-летняя девушка не пропустила служебный автомобиль на перекрестке. Как уточняет SHOT, в результате аварии пострадала только помощница судьи, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Источники канала отмечают, что помощница окружного судьи находилась за рулем автомобиля Kia Sportage. На кадрах, опубликованных в канале, видно, как ее машина врезается в бок служебной «Газели» на перекрестке. SHOT передает, что в результате столкновения автозак, ехавший с включенными проблесковыми маячками и сиреной, развернулся. Источники канала отмечают, что конвою и заключенным пришлось ждать новую машину для транспортировки, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Московской области грузовик наехал на легковой автомобиль. Инцидент произошел на 46-м километре трассы М-1 «Беларусь» в пригороде Одинцово. В результате происшествия погиб мужчина, находившийся за рулем легковой машины, его пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.