В Сахалинской области спасли 20 рыбаков, унесенных льдиной

Фото: МЧС России

Около 20 рыбаков оказались на льдине, которую оторвало на озере Изменчивое в Сахалинской области, сообщило региональное отделение МЧС России. Им на помощь выдвинулись шесть сотрудников службы на автомобиле с плавательным средством. В итоге рыбаков удалось спасти.

Людей оперативно перевезли на берег, никто из них в медицинской помощи не нуждался. Дрейфовать на льдине им пришлось чуть более часа.

На днях сотрудники МЧС спасли в Челябинской области 53 рыбака, застрявших на льдине. Они рыбачили на озере Куракли-Маян и не смогли вернуться на берег из-за образования закраины шириной 30 метров, появившейся в результате таяния льда на берегу водоема.

В начале апреля около 30 рыбаков унесло на льдине по Волге в районе Юрьевца в Ивановской области. Согласно данным регионального МВД, сотрудники экстренных служб занимались эвакуацией граждан. Никто из унесенных течением рыбаков не пострадал.

В конце марта на Чукотке был спасен истощенный 70-летний житель, который более пяти месяцев находился в рыбацком домике и не возвращался домой. Участковому о пропаже мужчины заявила его жена. Рыбак много лет уходил на дальний промысел и оставался без связи с близкими до полугода. В этот раз он обещал вернуться к Новому году, но так и не появился.