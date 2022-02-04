В Сахалинской области отменили налог на электромобили

Законопроект, отменяющий транспортный налог на электромобили, принят во втором, окончательном чтении единогласно депутатами Сахалинской областной думы. Информация об этом опубликована на сайте парламента региона. Документ на рассмотрение был внесён главой области Валерием Лимаренко.

Считаю необходимым поддерживать сахалинцев и курильчан, которые выбирают экологически чистый транспорт. Электрокары наносят наименьший вред окружающей среде, экономичны и неприхотливы в использовании. Поэтому таких машин на наших дорогах должно быть как можно больше. Также в проработке находится вопрос системной утилизации литий-ионных аккумуляторов, решение которого требует особого внимания, — отметил губернатор, пишет ТАСС.

Законопроект, позволяющий полностью освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, был внесён на рассмотрение главой региона Валерием Лимаренко. Это случилось после того, как с 1 января транспортный налог для владельцев электрокаров был снижен вдвое.

В Сахалинской области уже действуют другие меры поддержки для владельцев электромобилей. Они могут пользоваться особыми парковочными местами, расположенными возле зарядных станций. Кроме того, для тех, кто обладает собственной станцией, тариф на электроэнергию снижен на 30%.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило перечень территорий и дорог, на которых до 2024 года появятся зарядные станции для электромобилей и электробусов. Пилотный эксперимент планируется реализовать на 16 территориях и одной автомагистрали. В числе регионов, которые участвуют в эксперименте, и Сахалинская область.