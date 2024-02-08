РЖД опровергли сообщение о возгорании поезда в Пермском крае

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Информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности, сообщили в РЖД. Там отметили, что пожар произошел на газопроводе и это происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре. В РЖД также заявили, что на место происшествия для помощи в борьбе с огнем направлен пожарный поезд.

Информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности. Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь, — говорится в публикации в Telegram-канале компании.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае. По сведениям канала, огонь охватил три цистерны в составе поезда. Также поступала информация о семи пострадавших, среди них есть дети 6 и 11 лет. По данным канала, у них ожоги, рваные раны, а также отравление угарным газом. Кроме того, загорелись три жилых дома.

До этого стало известно, что график следования поезда «Белгород — Санкт-Петербург» был нарушен в результате удара ВСУ по селу Гостищево в Яковлевском горокруге Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, прилет был зафиксирован в районе железнодорожного вокзала.