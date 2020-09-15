В Рыбинске разыскивают убийцу двоих детей

https://static.news.ru/photo/93b83fea-f769-11ea-b5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославской области разыскивают местного жителя по подозрению в убийстве двух детей. Тринадцати- и восьмилетняя девочки были дочерьми его сожительницы.

Преступление было совершено 15 сентября в Рыбинске. Вернувшись с работы, женщина обнаружила тела своих детей с ножевыми ранениями. Мужчины дома не было. Именно его сыщики подозревают в расправе. Возможным мотивом к этому могла стать ревность, так как последние 1,5 дня женщина провела на работе, сообщает Telegram-канал «112».

Установлено, что подозреваемый покинул дом на белом велосипеде. Его приметы: на вид около 40 лет, рост средний, был одет в красный спецкостюм и тёмную кепку. Ориентировку на мужчину разослали по всей стране.

Известно, что пара стала жить вместе около месяца назад. Женщина с дочерьми переехала в Рыбинск к возлюбленному из другого города.

Ранее NEWS.ru писал о двойном убийстве в Вологодской области. В одной из деревень мужчина зарезал свою жену и её пятилетнюю дочку. Пытаясь скрыть следы преступления, он поджёг дом.