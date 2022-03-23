В Рязгордуме назвали имена погибших на Украине десантников 137-го полка

Депутат Рязанской городской думы Елена Волкова назвала имена погибших во время спецоперации на Украине военных из 137-го парашютно-десантного полка, сообщает «МК в Рязани». Это Денис Глебов, Алексей Курганов, Андрей Красильников, Алексей Филиппов. Они посмертно награждены орденом Мужества.

Мы помним каждого нашего товарища — Дениса Глебова, Алексея Курганова, Андрея Красильникова, Алексея Филиппова. Все совершили высший христианский подвиг, отдали жизнь за други своя, за Родину, за нас. Все награждены орденом Мужества, — отдала дань уважения Волкова.

Полк находится в составе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Западного военного округа. Значительная часть его военнослужащих прошла через Афганскую войну. 30 ноября 1994 года полк принял участие в первой чеченской войне: бойцы десантировались в Моздоке, после чего прорывали окружение вокруг 131-й мотострелковой бригады при штурме Грозного.

2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Новых данных ведомство с тех пор не публиковало.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новые сведения ведомство озвучит тогда, когда посчитает целесообразным. Это их прерогатива.