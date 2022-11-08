В Рязанской области запретили использовать беспилотники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Рязанской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на сообщение местного правительства. Введение данных мер связано с действием режима повышенной готовности, который установлен с 19 октября 2022 года указом президента России Владимира Путина.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соответствующее постановление, согласно которому на всей территории региона вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов.

До этого запрет на запуск беспилотников ввело правительство Нижегородской области. В администрации региона пояснили, что введение ограничений на использование беспилотных летательных средств связано с усилением охраны общественного порядка и безопасности в рамках режима базовой готовности.

По мнению гендиректора ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеба Бабинцева, запрет полетов коммерческих беспилотников нанесет ущерб многим отраслям российской экономики, а также подорвет технологический суверенитет страны. По его словам, если запретить полеты БПЛА по всей стране, индустрия в течение года потеряет около 10 млрд рублей. Аналитик убежден, что такой запрет полетов дронов сравним с запретом интернета.