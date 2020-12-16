В Рязанской области проверяют жалобу на невыдачу лекарств от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d69301ba-4052-11eb-8060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Рязанской области начала проверку после жалобы жителей региона президенту Владимиру Путину на невыдачу бесплатных лекарств для лечения коронавируса.

Будет найден гражданин, который, возможно, не получил этого лечения, и установлены все обстоятельства, — цитирует ТАСС пресс-секретарь ведомства Юлию Ромашкину.

Представитель прокуратуры добавила, что необходимые лекарства закуплены и должны распределяться по муниципальным образованиям.

Путин во время пресс-конференции зачитал сообщение жителей области. Которые пожаловались на отсутствие лекарств и поинтересовались, где выделенные на них средства. Президент в ответ заявил, что его этот вопрос тоже волнует.

Он признал, что в некоторых регионах лекарств не хватает как в больницах, так и в аптеках. При этом президент отметил, что «это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались вначале». Причинами нехватки препаратов, по его словам, являются логистические проблемы, несвоевременные закупки и доставка.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России продлило срок действия программы по бесплатной выдаче лекарств для амбулаторного лечения коронавируса. На её реализацию будет дополнительно направлено 2,8 млрд рублей.

За минувшие сутки в Росси выявлено 28,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Из больниц выписаны 26,4 тысячи пациентов, 587 заболевших скончались. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 2,7 млн человек. Из них более 2 млн выздоровели и 49,1 тысяча человек умерли.