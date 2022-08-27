В Рязанской области полностью локализовали лесные пожары Вице-премьер Григоренко: лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы

Фото: NEWS.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе заседания правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров заявил о полной локализации пожаров в Рязанской области, сообщается на сайте кабмина. По его словам, обстановка в регионе взята под полный контроль и спасатели устранили возможность дальнейшего распространения огня.

Лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы. Об этом было объявлено на очередном заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, которое провел заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко, — сказано в сообщении.

На текущий момент перед комиссией стоит задача по борьбе с задымлениями. Также специалистам предстоит ликвидировать последствия пожара. Григоренко отметил, что ситуация с задымлениями улучшится в течение трех-пяти дней.

Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трех-пяти дней, — заявил Григоренко.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области за сутки увеличилась на 1,8 тысячи гектаров. Днем ранее общая площадь охваченных огнем лесов составляла 17,48 тысячи гектаров.

Накануне эксперт по выживанию Михаил Макеев в беседе с NEWS.ru заявил, что версия умышленных поджогов рязанских лесов и диверсий вполне реальна, так как подобные пожары не возникают из-за жаркого солнца и преломления света через бутылочное стекло на сухую траву или трухлявый пень. Он не исключил, что злоумышленники могли использовать для поджога бензин.