В Рязанской области площадь лесных пожаров превысила 180 гектаров

Фото: aviales.ru

Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области составляет более 180 гектаров. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Площадь активного горения составляет 183 гектара. Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, — рассказали агентству в ведомстве.

В МЧС добавили, что в тушении пожаров задействованы 17 воздушных судов. К настоящему времени они в общей сложности сбросили на очаги возгораний свыше 15 тонн воды.

В области продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Местным жителям запрещено ходить в лес и ограничен доступ в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение природных пожаров.

Ранее сообщалось, что запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области окутали Москву. Метеоролог, эколог Александр Шувалов пояснил, что они исчезнут только с началом дождей. Однако в ближайшее время осадков не ожидается, погода будет сухой и жаркой.