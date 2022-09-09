В Рязанской области отменили режим ЧС из-за пожаров Врио губернатора: в Рязанской области снят введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

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В Рязанской области снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров, в связи со стабилизацией обстановки в регионе, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Павел Малков. По его словам, режим ЧС сохраняется только на территории Клепиковского, Рязанского и Спасского районов области.

В связи с нормализацией обстановки, связанной с лесоторфяными пожарами на территории Рязанской области, на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области <...> отменить с 9 сентября 2022 <...> режим чрезвычайной ситуации, а также региональный уровень реагирования, — следует из текста распоряжения Малкова.

Режим ЧС был введен в регионе 22 августа из-за напряженной обстановки, связанной с увеличением площади лесных пожаров до восьми-девяти тысяч гектаров.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов на полях Восточного экономического форума сообщил, что лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях полностью ликвидированы. Он добавил, что с территорий начали выводить группировки специалистов, которые боролись с огнем в регионах.