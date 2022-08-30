В Рязанской области отчитались о пожарах Врио главы Рязанской области сообщил, что непотушенным остается один очаг лесных пожаров

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Рязанской области остается непотушенным один очаг лесных пожаров. Об этом сообщил врио главы региона Павел Малков на заседании правительства, передает РИА Новости. Он добавил, что там работают более 120 человек и свыше 20 единиц техники.

В настоящий момент остался один непотушенный очаг лесных пожаров. Сейчас там работают более 120 человек и более 20 единиц техники, — привели в пресс-службе слова Малкова.

Он добавил, что режим ЧС в регионе сохраняется, и попросил жителей региона воздержаться от походов в лес. Кроме того, по его словам, по итогам ситуации с лесными пожарами будут сделаны очень серьезные выводы.

В том числе нужно будет провести соответствующую перестройку или настройку [профильных] служб, системно работать над обводнением торфяников, в поселениях вовремя проводить противопожарные мероприятия, в том числе опашку населенных пунктов, окашивание территорий — особенно бесхозных участков, создание минерализованных полос и многое другое, — резюмировал Малков.

Ранее стало известно, что в России будет создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Комиссию возглавит вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.