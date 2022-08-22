В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков. В своем Telegram-канале чиновник рассказал, что обстановка на территории области остается напряженной. Малков сослался на данные Авиалесоохраны, указав на увеличение площади возгорания до восьми-девяти тысяч гектаров.

Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС, — заявил Малков.

По его словам, в тушении пожаров задействуются огромные ресурсы совместных сил МЧС, Рослесхоза, властей области и муниципалитетов. Малков также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь, который ранее прибыл в Рязанскую область вместе с руководством МЧС и представителям Авиалесоохраны. Он назвал главной задачей координацию и грамотное использование всех возможных ресурсов при тушении пожара.

По просьбе региона и Минприроды группировка личного состава была увеличена почти до девяти тысяч человек. Сегодня они незамедлительно приступили к работам, — отметил чиновник.

Накануне Собянин сообщил, что московские спасатели оказывают помощь в борьбе с природными пожарами коллегам из регионов. Он рассказал о 400 сотрудниках МЧС, работающих в Рязанской области. По его словам, туда также направлены шесть вертолетов из столицы и 120 единиц техники. При этом во Владимирской области трудятся 200 человек и 70 единиц техники.