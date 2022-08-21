В Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара Врио губернатора Рязанской области Малков объявил об эвакуации жителей из двух населенных пунктов региона

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В двух населенных пунктах Рязанской области будет проведена операция по эвакуации жителей из-за приближающихся лесных пожаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков. В своем Telegram-канале чиновник уточнил, что в поселке Деулино пройдет частичная эвакуация, а в деревне Ольгино эвакуируют всех 25 человек.

В связи с ухудшением погодных условий объявлено временное отселение жителей двух населенных пунктов. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня, — сообщил Малков.

По словам чиновника, власти Рязанской области приступили к организации мероприятий по эвакуации местных жителей совместно с сотрудниками МЧС. На текущий момент они подготовили временные пункты размещения людей. Малков отметил, что жители люди могут покинуть дома с помощью предоставленных автобусов.

На местах остаются группировки личного состава и техники. В ближайшее время они будут усилены, — добавил Малков.

Эксперт противопожарного отдела «Greenpeace-Россия» Софья Косачева в разговоре с NEWS.ru сообщила, что леса в Рязанской области загорелись еще 7 августа и природный очаг несколько дней разрастался, прежде чем дым от него накрыл Москву. До этого жители нескольких районов Москвы пожаловались на запах гари и задымленность, которые распространились с юга и юго-запада столицы в центральные и северные районы. Дымом оказались окутаны Рязань и другие населенные пункты нескольких регионов.