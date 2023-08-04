В Рязани захотели выдавать землю бойцам, отличившимся на СВО Власти Рязани предложили выдавать земельные участки отличившимся на СВО бойцам

Фото: МО РФ

В Рязанской области захотели бесплатно выдавать земельные участки площадью от 0,06 до 0,10 га бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО). Изменения в региональное законодательство предложили внести местные власти, документ был опубликован на сайте кабмина, сообщает «МК в Рязани».

Как уточняет издание, документ хотят дополнить нормой о праве на единоразовое получение в собственность земельного участка. Мера предусмотрена для Героев России или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, ветеранов боевых действий, добровольцев, служащих нацгвардии и имеющих спецзвания полиции. Для этого на день завершения участия в спецоперации боец должен быть зарегистрирован по месту жительства или пребывания в Рязанской области.

В случае гибели участника СВО получить землю смогут члены его семьи, которые зарегистрированы на территории региона. К ним относятся вдовы, не вступившие в повторный брак, родители, дети до 18 лет, старше 18, но имеющие инвалидность, и дети-студенты очной формы до 23 лет.

Президент Владимир Путин ранее призвал чиновников относиться к семьям бойцов, погибших в ходе спецоперации на Украине, как к своим собственным. При этом глава государства добавил, что такое отношение должно идти от сердца.