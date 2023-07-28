В Рязани захотели восстановить скульптуру, разрушенную в 80-х вандалами Скульптор Лысенина предложила восстановить в Рязани скульптуру «Россия — Родина моя»

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В Рязани захотели восстановить разрушенную вандалами в 80-х годах скульптуру «Россия — Родина моя». Соответствующее предложение председателю Рязанской городской Думы Татьяне Панфиловой направила скульптор и почетный гражданин города Раиса Лысенина, сообщает «МК в Рязани». Для восстановления памятника потребуется помещение площадью не менее 20 кв. м из-за больших размеров памятника.

Как уточняет издание, автором скульптуры «Россия — моя Родина» (другое название «Мать Рязань») является заслуженный художник РСФСР Антонина Усаченко. Памятник был установлен в конце 80-х годов на Лыбедском бульваре, но был разрушен вандалами. Позже его удалось частично восстановить. Родные и близкие Усаченко ожидают, что скульптуру удастся вернуть на улицы Рязани.

В Музее городской скульптуры ранее сообщили о планах отреставрировать сфинксов на Египетском мосту в Санкт-Петербурге. Сейчас они находятся не в лучшем состоянии и нуждаются в возвращении первоначального облика. Основной причиной для реставрации стало то, что на сфинксов постоянно залезают любители фотографироваться. Кроме того, на скульптуры повлияла влажность и большой трафик проезжающих рядом машин.