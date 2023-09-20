В Рязани за нападение на школьниц задержан 16-летний подросток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Рязани полицейские задержали 16-летнего подростка, напавшего на девочек возле городской школы № 75, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на информацию пресс-службы областного управления МВД. Как уточняется, нападавшего задержали по горячим следам.

В пресс-службе отметили, что задержанный — 16-летний ученик одной из школ Рязани. По данным полиции, 20 сентября он напал на учениц школы № 75 возле здания образовательного учреждения. О ЧП в правоохранительные органы сообщили родители учеников. По их информации, неизвестный был одет в зеленую куртку-бомбер, темно-синие джинсы, строительные перчатки, черные ботинки, медицинскую маску. Он напал на учениц и начал их душить. Девочек удалось отбить, а нападавший скрылся.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке преподаватели палками отогнали педофила от девятилетней школьницы, которую 39-летний мужчина чуть не изнасиловал в лесу. Мужчина схватил девочку за руку, когда она шла в школу через парк, потащил вглубь деревьев и успел раздеть. Задержанным оказался житель города Артема Приморского края, уже имеющий ряд судимостей, в том числе за насильственные действия сексуального характера и побои, трижды за кражу и дважды за грабеж.