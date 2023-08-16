В Рязани возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка при падении из окна

Фото: НАК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Рязани. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на шестом этаже, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу ведомства. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По предварительной версии, 15 августа в квартире жилого дома на улице Сельских Строителей мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала тяжести, из-за чего мальчик выпал из окна.

СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Прокуратура также организовала проверку, изучаются обстоятельства произошедшей трагедии.

Похожий случай произошел ранее в поселке Первомайская Новой Москвы. Там трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Мать пострадавшего в это время находилась дома, но отвлеклась на непродолжительное время. Мальчик был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

15 августа в Любани Ленинградской области годовалая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в это время матери пострадавшей не было дома, она вышла в магазин. Врачи диагностировали у девочки переломы, а также ушиб головного мозга.