В Рязани суд вернул незаконно мобилизованного с бронью из зоны СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рязанский гарнизонный военный суд призвал военкомат отозвать со службы в зоне СВО мобилизованного, у которого была бронь, рассказала адвокат Анастасия Носова. Решение призывной комиссии было признано незаконным, пишет «МК в Рязани». Юрист добавила, что клиент уже вернулся домой.

Мы довольны итогом. Мой клиент отправился домой и вернулся на свою работу, — сообщила Носова.

Адвокат рассказала, что житель Рязани 1989 года рождения был мобилизован несмотря на предоставленную на работе бронь. После этого он и его супруга безуспешно жаловались в различные инстанции. По словам Носовой, ей удалось доказать законность и обоснованность брони своего клиента. В результате рассмотрения иска суд обязал призывную комиссию отменить неправомерное решение о призыве мужчины на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Ленинградский областной суд ранее отказал призывной комиссии в удовлетворении апелляционной жалобы в деле Павла Мушуманского, которого хотели мобилизовать во время прохождения альтернативной гражданской службы. В ноябре 2022 года суд первой инстанции уже признал призыв мужчины незаконным, но военкомат продолжал настаивать, что факт прохождения АГС не освободил его от мобилизации. В итоге решение призывной комиссии было признано незаконным, сообщил правозащитник Павел Чиков.