https://static.news.ru/photo/b9d46fce-3f4e-11ea-b040-fa163e074e61_660.jpg Алла Лёвушкина Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Проститься со старейшим практикующим хирургом России Аллой Лёвушкиной в рязанскую больницу № 11 пришли десятки людей. Знаменитый хирург-проктолог умерла на 93-м году жизни.

В актовом зале больницы прошла церемония прощания с Аллой Ильиничной. Присутствовали представители регионального Минздрава, её коллеги по больнице, — сообщили ТАСС в медучреждении.

Лёвушкину похоронят на Скорбященском кладбище в Рязани.

Как писал NEWS.ru, Лёвушкина 67 лет проработала в практическом здравоохранении. Свою деятельность она закончила в 2018 году. За всю карьеру Лёвушкина провела более десяти тысяч операций. Свою работу она начала в санавиации, после чего стала хирургом, а затем — проктологом.