Мужчина ударом молотка отправил пьяного подростка в больницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рязанском общежитии на улице Крупской 14-летнего подростка несколько раз ударил молотком сосед, передает YA62.ru со ссылкой на свой источник. При этом подросток не получил серьезных травм.

Несовершеннолетний рязанец в момент покушения на него находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уточняет источник издания.

В апреле в Рощино Ленинградской области 13-летний школьник получил травму головы после встречи с незнакомцем, вооруженным молотком. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Отец пострадавшего обратился в полицию, которая начала расследование и розыск подозреваемого, выясняются детали инцидента.

Ранее в Москве на улице Милашенкова группа подростков накинулась на 35-летнего прохожего на автобусной остановке. Камеры видеонаблюдения засняли момент нападения. После того как мужчину избили до потери сознания, трое участников расправы сбежали. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого сотрудники правоохранительных органов установили личности трех 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, которые избили сверстников возле ТРК «Туймаада». Количество нападавших было больше. К административной ответственности привлечены родители установленных участников конфликта.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.