В Рязани по-прежнему не нашли тело пропавшей Елены Логуновой Адвокат мужа Логуновой Беззубцев: тело Логуновой не обнаружено

Фото: ok.ru

Елена Логунова

Тело пропавшей год назад в Рязани 26-летней Елены Логуновой не найдено, подтвердил порталу «62ИНФО» Иван Беззубцев, адвокат мужа девушки Александра Логунова. Ранее мужчина был задержан по подозрению в убийстве. В СМИ также появлялась информация, что полиция обнаружила тело девушки.

Тело не обнаружено, — сказал адвокат.

26-летнюю девушку искал весь город, но результатов это не принеcло. Адвокат пропавшей неоднократно просил cледствие допросить Александра Логунова в качестве подозреваемого. Выяснилось, что в тот день муж передвигался по разным точкам города, неcколько раз останавливался около кладбища и промзоны, а поcле поехал в гаражный кооператив.

Как рассказала мать Елены Наталия Кошелева, ей позвонили 30 августа и сообщили о задержании Александра Логунова. Женщина уточнила, что у нее нет информации о причинах задержания. Сообщалось, что в ходе поимки мужчина пытался скрыться.