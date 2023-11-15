В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава Калужского

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В Рязани нашли оружие, из которого, предположительно, был убит руководитель отделения судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Отмечается, что оружие изъято следователем, в ближайшее время будет назначена судебная баллистическая экспертиза.

В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 15 ноября 2023 года в микрорайоне Недостоево г. Рязани обнаружено оружие, из которого, предположительно, был убит потерпевший, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный в маске убил Калужского. В издании уточнили, что мужчину подстерегли у магазина в микрорайоне Недостоево.

Калужский после работы зашел в продуктовый магазин и к дому подходил с пакетами с покупками. Уже возле пятиэтажки на улице Сельских Строителей на него с огнестрельным оружием напал неизвестный мужчина. Нападавший выпустил в жертву несколько пуль из огнестрельного оружия. Две из них попали в Калужского — одна в голову, вторая в грудь, после чего убийца скрылся с места преступления.