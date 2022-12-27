В Рязани из-за пожара в жилом доме погибли четыре человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Рязани в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Пожар был ликвидирован менее чем за час с момента вызова пожарной службы. Причины возгорания и смерти людей не называются.

Инцидент произошел в ночь на 27 декабря в одном из частных домовладений на улице Безбожной в Рязани. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 00:17, и уже в 01:09 открытый огонь был потушен. На месте работали 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

25 декабря в поселке Железнодорожный Иркутской области 69-летняя женщина с восьмилетней внучкой погибли из-за загоревшегося электрообогревателя в двухквартирном частном доме. Как сообщили в МЧС, пятерым жильцам из соседней квартиры удалось выбраться самостоятельно до приезда пожарных. Пенсионерка и несовершеннолетняя девочка умерли во сне от отравления угарным газом.

3 декабря мать и двое детей погибли при пожаре в городе Заозерном Рыбинского района Красноярского края. Возгорание произошло в частном доме с верандой на улице Вокзальной, тушение огня заняло у пожарных более четырех часов. 36-летняя женщина скончалась на месте. Двое детей умерли в машине скорой помощи.