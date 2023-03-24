В Рязани эвакуировали два вуза В Рязани эвакуировали главный корпус РГУ и академию ФСИН для «разминирования»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани эвакуировали главный корпус Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина на улице Свободы и Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний на площади Ленина, сообщает сайт рязанской «Новой газеты». По данным СМИ, на место прибыла полиция, рядом в вузами находится машина с надписью «Разминирование».

Кроме того, по информации издания, курсантов попросили отключить телефоны. Причины эвакуации не уточняются.

Согласно данным МЧС, в 2022 году в объектах образования в России произошло 325 возгораний, в том числе 150 пожаров случилось в школах. Жертв среди детей удалось избежать. Из-за нарушений пожарной безопасности была приостановлена работа 20 школ.

В августе 2022 года глава комитета Совета Федерации по науке и образованию Лилия Гумерова предлагала создать единый документ, в котором будут прописаны требования МЧС, МВД, Роспотребнадзора и других ведомств к обеспечению безопасности в школах. Сенатор отмечала, что представители разных ведомств нередко дают прямо противоположные указания по проверкам в образовательных учреждениях.