В Рязани дети съели выброшенные на помойку таблетки

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

В Рязани мальчики нашли на помойке несколько десятков пачек выброшенных таблеток и решили их съесть. Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, печальных последствий удалось избежать благодаря внимательности прохожего. Он отобрал у несовершеннолетних таблетки. О пострадавших не сообщается.

Сегодня в сети Интернет размещена информация о том, что дети на улице ели выброшенные кем-то таблетки. Благодарю неравнодушного рязанца, который не прошел мимо этой ситуации, — написала Евдокимова.

Омбудсмен сообщила, что информация о случившемся передана в правоохранительные органы. В ближайшее время будет проведена проверка.

Также Евдокимова напомнила о мерах правильной утилизации медицинских препаратов и предметов. Правозащитница призвала учить детей безопасности, проводя ежедневные беседы с ними, не ограничиваясь разовым предупреждением.

Ранее NEWS.ru разбирался, куда обращаться гражданам по вопросу лекарств с истекшим сроком годности. Эколог Юрий Шевчук заявил, что чаще всего дети находят препараты, которые выкидывают небольшие медицинские учреждения, а не граждане. Эти учреждения обязаны сдавать данные отходы. Для этого заключаются специальные договоры и осуществляется контроль.