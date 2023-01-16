В Рязани автомобиль на полной скорости влетел в магазин и попал на видео

Фото: rzn.info

В Рязани водитель автомобиля на полной скорости протаранил витрину продуктового магазина и въехал в него, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал SHOT. На видео видно, что в момент аварии в помещении находились продавец и покупатель. Один из них был госпитализирован. Полицейские задержали водителя авто.

Как утверждают авторы SHOT, водитель Chevrolet находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и влетел в продуктовый магазин.

Ранее в Японии автомобиль врезался в ресторан. В результате один человек погиб и еще трое, в том числе один ребенок, пострадали. ДТП произошло в префектуре Окаяма. В момент столкновения в заведении находились около 10 человек.

До этого в Париже микроавтобус врезался в магазин одежды. Как минимум семь человек получили травмы. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением микроавтобусом. В полиции также рассматривают версию с неисправными тормозами транспортного средства.