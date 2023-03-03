В МВД Рязани объяснили появление полицейских в городских ТЦ МВД Рязанской области сообщило о проведении полицейских рейдов в ТЦ 3 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани 3 марта проходят профилактические рейды полиции. Так в пресс-службе УМВД по региону прокомментировали появления правоохранителей в торговых центрах города, сообщает «МК в Рязани».

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции занимаются патрулированием ТЦ наряду с другими местами массового скопления людей.

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи.

Во вторник в Белоруссии около 200 приверженцев группировки «Редан» были задержаны в городе Гомель при попытке проведения незаконной акции. Приверженцы собрались возле торгово-развлекательного центра «Секрет» в ответ на призывы, опубликованные в социальных сетях и мессенджерах. По сообщению МВД, полицейские быстро отреагировали на попытку проведения незаконного мероприятия без применения физической силы и доставили в органы внутренних дел двести человек, из которых 183 оказались несовершеннолетними.