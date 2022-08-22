Опубликованы кадры огромной колонны спецтехники, направляющейся в Рязань

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Машины пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара. Рязанская область

В Рязанскую область направили дополнительную технику для тушения лесных пожаров. В Сети распространяются кадры, как длинные колонны машин движутся в сторону возгорания.

Некоторые пользователи сообщают, что потоки техники заметили на трассах еще ночью. В частности, машины прибыли в Клепиковский район Рязанской области.

Да данным на 00:00 21 августа, в регионе пылают пять лесных пожаров. Огнем охвачено 8616,30 га леса. Работы по активному тушению проводились по двум пожарам на землях лесного фонда на площади 7470 гектаров.

По факту двух лесных пожаров в регионе возбуждено уголовное дело. В трёх районах Рязанской области введён режим ЧС. Накануне эвакуировали жителей деревень Ольгино и Голованово.

Известно, что в настоящий момент с пожарами борются 850 спасателей. Также в тушении огня задействовали 300 единиц техники.

Эксперт противопожарного отдела Greenpeace России Софья Косачева в разговоре с NEWS.ru сообщила, что леса в Рязанской области загорелись еще 7 августа. По ее словам, природный очаг несколько дней разрастался, прежде чем дым от него накрыл Москву.

Ранее жители нескольких районов столицы пожаловались на запах гари и задымленность. Смог распространился с юга и юго-запада в центральные и северные районы Москвы.