В Подмосковье нашли бездомных детей, которых выгнала мать

Жительница подмосковного города Руза обнаружила в своём погребе шестерых детей-маугли, которых мать выгнала из дома в июне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, что в семье семеро несoвершеннолетних детей, их мать — москвичка, отец погиб несколько лет назад. Cпустя какое-то время мать нашла сожителя в Пoдмосковье и переехала к нему. Уточняется, что она стала выпивать, сообщает издание.

Старшего ребёнка сожитель матери пустил в квартиру, а остальных выгнал на улицу. Пока было жарко, дети жили на улице, купались в речке и спали на открытом воздухе, ели то, что давали соседи. Как похолодало, дети стали воровать одежду и одеяла и прятаться в чужих домах.

Детей направили в один из столичных распределительных центров.

Ранее двух девочек-маугли нашли в подмосковном Талдоме. Матерью одной из них, отзывающейся на «кис-кис», возможно, является неонацистка из Латвии.