В РСТ назвали число туристов, которые должны покинуть Крым Член РСТ Уманский: около 4 тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие 3–4 дня

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Около четырех тысяч туристов должны уехать из Крыма в течение ближайших трех-четырех дней, сообщил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, примерно такое же число путешественников должно отправиться в Крым за этот же временной промежуток, сообщает ТАСС.

В ближайшие 3–4 дня около четырех тысяч туристов должны покинуть полуостров, примерно такое же количество в ближайшие дни должно заехать, — отметил Уманский.

При этом он подчеркнул, что аннуляции туров в Республику Крым пока не фиксируются, но ожидаются. Уманский добавил, что возврат средств по туристическим путевкам произведут в полной мере и без задержек.

Пока сейчас будет непрогнозируемый объем аннуляций (путевок. — NEWS.ru) туристов, поэтому мы его сейчас отрабатываем. Число аннуляций будет зависеть от того, как будут устраняться последствия. Возврат средств будет произведен в полном объеме без каких-либо удержаний, — добавил Уманский.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), более 50 тысяч туристов могут находиться в данный момент на территории Крымского полуострова. В организации сообщили, что туристические операторы и местные власти проводят подсчет отдыхающих.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.