В РПН оценили состояние озера под Норильском после разлива топлива

https://static.news.ru/photo/c5bb871a-afdc-11ea-ba54-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Экологическая обстановка в озере Пясино, которое оказалось в зоне разлива нефтепродуктов, пришла в норму, заявила глава Роспотребнадзора Светлана Радионова.

По её словам, в одной части водоёма, находящемся под Норильском, максимально фиксировалось превышение до восьми предельно допустимых концентраций вредных веществ.

На сегодняшний момент там все плюс-минус в норме. Фоновый режим там единица (1 ПДК, — прим. NEWS.ru), — уточнила она.

Радионова также подчеркнула, что максимально высокий уровень загрязнения регистрировался 13 июня в районе боновых заграждений у места впадения реки Амбарная в озеро — свыше 1,4 тыс. ПДК, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, МЧС РФ предлагает понизить уровень чрезвычайной ситуации в Норильске с федерального на региональный. Новые рекомендации могут вступить в силу с 20 июня 2020 года.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство выступает за ускорение принятия поправок в законодательство о нефтеразливах после ЧП в Норильске.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

После случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Ликвидацией последствий происшествия занимаются более 700 человек и примерно 300 единиц техники, а также авиация МЧС. На воде размещены боновые заграждения , которые способствуют локализации пятен топлива. Топливо собирают с поверхности рек, расположенных поблизости озёр озер, притоков и с прибрежного грунта.