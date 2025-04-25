В РПЦ поделились планами касательно уничтоженного ВСУ Нового Иерусалима Митрополит Иоанн пообещал восстановить Новый Иерусалим после атаки ВСУ

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Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области будет восстановлен после атаки украинских беспилотников, заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди, опубликованной в Telegram-канале епархии. Он также назвал удар Вооруженных сил Украины преступлением против духовного и культурного наследия народа России.

Надо сказать, что три года ни один беспилотник, ни один дрон не атаковал нашу святыню. Но затем начали жечь дома духовенства, а затем добрались и к скиту монашескому и сожгли его дотла. Это преступление против духовного и культурного наследия нашего народа. <...> Мы восстановим, несмотря ни на что, все здания, которые были разрушены, сожжены, — сказал Иоанн.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, удар по одному из самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно. Он особо подчеркнул, что операторы украинских дронов не давали тушить пожар.

По словам главы Валуйского округа Алексея Дыбова, на территории храмового комплекса уцелела только часовня Божией Матери. Дыбов подчеркнул, что объект был действующим, в храме работали люди и проводились службы, однако при атаке никто не пострадал. Сейчас всю деятельность перенесли в другие места.