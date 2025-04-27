В РПЦ наградили главу Мытищ после выдачи жилья мигрантам В РПЦ выдали медаль главе Мытищ Купецкой после скандала с жильем для мигрантов

Фото: t.me/juliakupetskaya*

Юлия Купецкая

Мытищенское благочиние Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви наградило главу Мытищ Юлию Купецкую, сообщил военкор Дмитрий Стешин в Telegram-канале. Женщине выдали медаль священномученика Серафима, епископа Дмитровского. Военкор выразил удивление этому событию, потому что благодаря Купецкой стали известны случаи с выдачей жилья мигрантам.

Медаль, которую выдали Юлии Купецкой, — епархиальная. Не знаю, какой смысл вложила епархия в это награждение. Но со стороны обычным людям он очевиден — «за мигрантов», — написал Стешин.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка опубликовал пост, в котором выразил возмущение в связи с решением властей Мытищ подарить квартиру семье Самадовых. О соответствующем выборе подарить квартиру сообщила глава региона Юлия Купецкая.

Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о нарушении жилищных прав в Мытищах. В пресс-службе ведомства уточнили, что СКР обратил внимание на сообщения о неких нарушениях при выдаче сертификата, который дает право на субсидию для покупки жилья.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил, что все сертификаты на жилье, выданные мигрантам минимум за последние пять лет, необходимо проверить. По его словам, иностранцы в ряде случаев предоставляют ложную информацию для получения льгот.